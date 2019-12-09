رئيس مجلس الأعمال:"السيسي" استفسر عن توجه المستثمر السعودي لدول بعائد6%؟

القاهرة - مباشر: قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استفسر منه خلال اجتماع سابق عن سبب توجيه المستثمرين السعوديين استثماراتهم الكبرى لدول لايحصلون فيها سوى على 5 أو 6 في المئة عائداً على الاستثمار بينما في مصر العائد يزيد فيها عن 20 في المئة.

وأوضح بندر العامري، "أنه بيّن حينها أن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة وقوانين تحسن مناخ الاستثمار والالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر.. فعقب الرئيس السيسي بأنه سيعمل على تحقيق هذه المطالب، وهو ما حدث بالفعل"، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف "جئت مستثمراً إلى مصر بعدما أنهيت استثمارات في دول أخرى لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر.. وشركتي تستعد حالياً لاستثمار نحو 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة".

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي "اليوم التوجه عند السعوديين وحكومتهم ومستثمريهم هو زيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة، ولكن يبقي حل بعض المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين.. ونحن قادرون علي مضاعفة استثماراتنا الموجودة في مصر مع حل بعض المشكلات".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

من جهته، أكد مصطفي مدبولي، أنه سيتم التنسيق مع السفير السعودي بالقاهرة لدراسة أي مشكلة للمستثمرين السعوديين.

وقال "سأتابع حل كل مشكلة فيها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم حتي يتم الحل".

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أنه يوجد عدد من المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين بذلت الحكومة جهوداً لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين.

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