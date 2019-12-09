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بالفيديو : سوريا.. مقتل 11 مدنيًا في هجمات للنظام وروسيا على إدلب

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بالفيديو : سوريا.. مقتل 11 مدنيًا في هجمات للنظام وروسيا على إدلب بالفيديو : سوريا.. مقتل 11 مدنيًا في هجمات للنظام وروسيا على إدلب

جي بي سي نيوز :- قُتل 11 مدنيًا، السبت، جراء قصف جوي نفذته قوات النظام السوري وروسيا، على أماكن سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت السبت غارات جوية على قرى وبلدات تابعة لإدلب، شمال غربي سوريا.

وأشار المصدر أن قوات النظام استهدفت أيضًا عدة قرى في ريف إدلب من البر والجو، منذ ساعات الصباح.

وقالت مصادر من الدفاع المدني بإدلب، للأناضول، إن الغارات الجوية الروسية، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين في قرية البارة، و2 سوق بقرية بليون.

وأشارت المصادر إلى مقتل 5 أشخاص جراء هجمات النظام على قرى إدلب، كما أسفرت الهجمات عن إصابة عدد كبير من المدنيين في المنطقة، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري,وفق الاناضول .

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

 

جي بي سي نيوز

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