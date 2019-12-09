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"الخضري": مساهمون يطالبون بعقد جمعية عامة لعزل مجلس الإدارة

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"الخضري": مساهمون يطالبون بعقد جمعية عامة لعزل مجلس الإدارة "الخضري": مساهمون يطالبون بعقد جمعية عامة لعزل مجلس الإدارة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن تلقيها خطاباً من مساهمين يملكون نحو 5.007 بالمائة من أسهم الشركة، يتضمن طلبا بعقد جمعية عامة للتصويت على عزل مجلس الإدارة الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، بحسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الصدد في حينها.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني، الماضي، عن تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس.

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 1.1 مليار ريال، تمثل 198.52 بالمائة من رأسمال الشركة الذي يبلغ 557.81 مليون ريال.

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