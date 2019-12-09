"دله الصحية" توقع اتفاقية لزيادة حصتها بـ"مراس الطبية"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، عن توقيع اتفاقية شراء 10 بالمائة من أسهم شركة مراس العربية الطبية القابضة، المتخصصة في مجال طب التجميل والأسنان.

وذكرت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنها تمتلك 18.9 بالمائة من مراس، قبل هذه الاتفاقية، بشكل غير مباشر من خلال استثمارها بصندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة 3.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تعد جزءا من خطتها للاستحواذ التدريجي على حصة إجمالية تصل إلى 70 بالمائة من أسهم مراس.

وبينت "دله الصحية" أن خطتها للاستحواذ التدريجي، تضمن التزام غير قابل للإلغاء للاستحواذ على بقية حصص صندوق ميفيك الذي يمتلك 44.3 بالمائة من أسهم مراس بعد انتهاء فترته.

كما تتضمن الخطة الحق في شراء نحو 16 بالمائة، كنسبة إضافية من أسهم مراس بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء من الملاك المؤسسين.

وأوضحت الشركة أن قيمة صفقة شراء 10 بالمائة من أسهم "مراس" تصل إلى نحو 12.2 مليون ريال.

ونوهت الشركة أن اتفاقية الاستحواذ تتضمن التزام الملاك المؤسسين ببيع 16 بالمائة من أسهم الشركة بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء مع التزام الشركاء المؤسسين بالبقاء لمده لا تقل عن 3 سنوات بالإدارة التنفيذية.

وأكدت الشركة أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ ذاتيا من خلال موارد الشركة.

وأشارت إلى أن أهداف الصفقة تتمثل في التوسع في المجال وتنويع مصادر الدخل.

وتوقعت الشركة أثرا إيجابيا للصفقة، من خلال تعزيز تدفقاتها النقدية، مستقبلا، حيث تعتمد هذه المراكز على الإيرادات النقدية في معظم تعاملاتها الامر الذي سيوفر سيولة للشركة.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بين أطراف الاتفاقية.

وبينت أن النشاط الأساسي لشركة "مراس"، يتمثل في تملك وإدارة مراكز وعيادات تخصصية في التجميل والاسنان وبعض الخدمات الصحية الأخرى، ويبلغ عدد المراكز التابعة لها 13 مركزاً بمدينة الرياض.

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