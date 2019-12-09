تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيعها اتفاقية لشراء حصة 10% من أسهم في شركة مراس العربية الطبية القابضة بقيمة 12.2 مليون ريال

بند توضيح تفاصيل الصفقة تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراء 10% من اسهم شركة مراس العربية الطبية القابضة (مراس) المتخصصة في مجال طب التجميل والاسنان. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية 18.9% من مراس، قبل هذه الاتفاقية، بشكل غير مباشر من خلال استثمارها في صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة 3.

وتعد هذه الخطوة جزء من خطة شركة دلة في الاستحواذ التدريجي على حصة اجمالية تصل الى 70% من اسهم مراس عن طريق:

- التزام غير قابل للإلغاء للاستحواذ على بقية حصص صندوق ميفيك الذي يمتلك 44.3% من أسهم مراس بعد انتهاء فترته

- الحق في شراء ما نسبته 16% كنسبة إضافية من اسهم مراس بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء من الملاك المؤسسين.

قيمة الصفقة 12.2 مليون ريال (تمثل قيمة حصة 10%) شروط الصفقة التزام الملاك المؤسسين ببيع 16% من أسهم الشركة بعد عامين من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء مع التزام الشركاء المؤسسين بالبقاء لمده لا تقل عن 3 سنوات في الإدارة التنفيذية للشركة (اتفاقية شراء مستقبلي غير ملزمة لشركة دله للخدمات الصحية) اطراف الصفقة 1. شركة دله للخدمات الصحية (المشتري)

2. الدكتور عبدالعزيز البكر. (مؤسس – بائع)

3. الاستاذ عبد الرحمن الجليل (مؤسس – بائع)

طريقة تمويل الصفقة ذاتي من موارد الشركة تاريخ إبرام الصفقة 1441-04-12 الموافق 2019-12-09 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تملك وإدارة مراكز وعيادات تخصصية في التجميل والاسنان وبعض الخدمات الصحية الأخرى هذا وقد بلغ اجمالي عدد المراكز (13) مركزاً بمدينة الرياض. البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة حققت شركة مراس العربية الطبية القابضة زيادة في ايراداتها بين عامي 2017 و 2018 حوالي 17.5% من 57 مليون ريال الى 67 مليون ريال. بينما جاءت الزيادة في الارباح بنسبة نمو بلغت حوالي 22% لنفس الاعوام ومرتفعة من 11.5 مليون ريال الى 14 مليون ريال. اسباب الصفقة التوسع في المجال وتنويع مصادر الدخل الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها إيجابي ويعزز التدفقات النقدية للشركة مستقبلا حيث تعتمد هذه المراكز على الإيرادات النقدية في معظم تعاملاتها الامر الذي سيوفر سيولة للشركة وتنويع في مصادر دخلها. أطراف ذات علاقة لا يوجد اطراف علاقة