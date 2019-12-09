بروكسل تقر تمويلاً لـ7 دول أوروبية لتطوير البطاريات

من: سالي إسماعيل

مباشر: وافقت المفوضية الأوروبية على تمويل عدد من الدول الأعضاء بقيمة 3.2 مليار يورو لدعم البحث والابتكار في مجال الأولوية الأوروبية المشتركة للبطاريات.

وقالت الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إنه سيتم منح 7 دول أوروبية ما يصل إلى 3.2 مليار يورو تقريباً في السنوات القادمة من أجل تمويل هذا المشروع.

والدول السبع هي؛ بلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والسويد، وفقاً للبيان.

ومن المتوقع أن توفر المفوضية الأوروبية 5 مليارات يورو إضافية من أجل الاستثمارات الخاصة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه من المخطط تنفيذ المشروع بأكمله حتى عام 2031 مع اختلاف الجدول الزمني الخاص بكل مشروع فرعي.

ويأتي المشروع في سياق مساعي بروكسل تحديد المجالات الاستراتيجية، بحيث يمكنها مساعدة الشركات على توسيع وتطوير التكنولوجيات الجديدة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن الترويج للتكنولوجيا في أوروبا "مارجريت فيستجر" خلال البيان إن إنتاج البطاريات في أوروبا ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد والمجتمع.

وأضافت أن تلك الأهمية تنبع من الانتقال للطاقة النظيفة وخلق فرص العمل والاستدامة والقدرة التنافسية.

وأوضحت أن الموافقة على تلك الحزمة من المساعدات ستؤكد أن هذا المشروع الهام يمكنه المضي قدماً دون تشويه المنافسة.

وبحسب المفوضية، فمن المقرر أن يتضمن المشروع 17 مشاركاً مباشراً معظمهم من القطاعات الصناعية بما في ذلك الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

كما من المخطط أن يقوم ممثلون من الدول الأعضاء بمراقبة هذا المشروع.