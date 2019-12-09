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السوق السعودي يواصل مكاسبه ويصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس

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السوق السعودي يواصل مكاسبه ويصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس السوق السعودي يواصل مكاسبه ويصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس

الرياض - مباشر: واصل سوق الأسهم "تداول" مكاسبه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، ويصعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب الماضي، وسط تحسن ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام "تاسي"، مرتفعا 0.26 بالمائة، بمكاسب بلغت 21.27 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,120.01 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية جلسة 28 أغسطس/ آب 2019.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً مقابل جلسة أمس الأحد، حيث تم التداول على 160.570 مليون سهم، وبقيمة 3.99 مليار ريال موزعة على 138.73 الف صفقة،  مقابل 103.272 مليون سهم وبقيمة 2.55 مليار ريال قيمة تداولات السوق أمس.

وتصدر التراجعات سهم نماء للكيماويات بنسبة 2.84 بالمائة، وتلاه سهم السعودي الألماني بنسبة 2.63 بالمائة، كما تراجع أداء سهم أسمنت تبوك بنسبة 2.25 بالمائة.

وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم سيسكو بنسبة 4.82 بالمائة، وتلاه سهم سبكيم بنسبة ارتفاع قدرها 4.23 بالمائة، كما سجل سهم أسمنت القصيم ارتفاعاً بنسبة 4.13 بالمائة.

وعلى صعيد السوق الموازي، فقد فقد أغلق مرتفعا 5.57 بالمائة بنهاية التعاملات الى مستوى 6552.53 نقطة ليربح نحو 345.46 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الصمعاني بنسبة 18.41 بالمائة، وتلاه سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 7.28 بالمائة،ثم التطويرية الغذائية بنسبة 4.9 بالمائة، فيما كان سهم بحر العرب الأكثر تراجعاً بنسبة 0.61 بالمائة.

وتوقع عدد من المحللين بأسواق المال لـ"مباشر" أن يواصل السوق السعودي حركة الصعود التي بدأها في جلسة أمس الأحد، انتظاراً لبدء تداول أسهم أرامكو بالسوق السعودي اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد بارتفاع ملحوظ، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام، في ظل ترقب إدراج أرامكو السعودية.

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