جولدمان ساكس: الذهب سيقفز إلى 1600 دولار في العام المقبل

مباشر: أبقى بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب عالمياً عند 1600 دولار للأوقية في غضون الثلاثة والستة والـ12 شهراً القادمة.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول ونشرتها وكالة رويترز اليوم الإثنين، إن هذه التوقعات تستند إلى الطلب الاستثماري الذي سيعتمد على مخاوف وقوع ركود اقتصادي إضافة إلى عدم اليقين السياسي.

وحقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 14 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، ليسير الذهب على الطريق الصحيح نحو حصد أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

لكن مع ذلك، فإن الذهب أقل بنحو 6 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى سجله في 6 سنوات عند 1557 دولاراً للأوقية في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعزي البنك الاستثماري هذا الهبوط الأخير إلى تزايد شهية المخاطرة عالمياً على خلفية تهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى قوة سوق العمل الأمريكي.

وأشار "جولدمان ساكس" إلى أنه بدون تسارع في النمو الاقتصادي، فإن مخاوف النمو من المرجح أن تظل مرتفعة بدعم بيئة معدلات البطالة المنخفضة إضافة إلى انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية.

وقال البنك: "مدخرات الأسر في الاقتصاديات المتقدمة الكبرى تتزايد بشكل قوي والتي بالإضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية العالمية تسببت في تخمة بالمدخرات العالمية".

وتابع: "ومن شأن ذلك أن يعزز الطلب على الأصول الدفاعية مثل الذهب".

ويرى "جولدمان ساكس" أن عدم اليقين الجيوسياسي بالفعل يترجم إلى طلب أكبر على الذهب.

وأضاف أن عام 2019 من المرجح أن يكون بمثابة عام قياسي بالنسبة لمشتريات البنوك المركزية من الذهب مع مستهدف شراء يبلغ 750 طناً.

وبحلول الساعة 12:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 1464.29 دولار للأوقية.