وزير الخارجية البحريني يُشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي

مباشر: شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، اليوم الاثنين، في اجتماع الدورة رقم 145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة رقم 40 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لبيان صحفي على موقع وزارة الخارجية البحرينية، فقد تمت مناقشة مشاريع القرارات، التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والتي تهدف لتعزيز آليات العمل الخليجي المشترك على صعيد كل المستويات.

وعلى هامش الاجتماع، تم بحث مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن اجتماع مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

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