الأهلي كابيتال: قيمة طرح أرامكو ترتفع لـ29.4 مليار دولار

الرياض – مباشر: كشف رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي لاكتتاب أرامكو السعودية، أن قيمة طرح أرامكو صعدت إلى 29.4 مليار دولار؛ مع تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.

وأضاف الخطيب، وفقاً لـ"العربية"، أن ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، وبالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.275 بالمائة من حجم الشركة النهائي واصفاً هذه القيمة بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم.

وأظهرت حصيلة طرح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن تسجيلها قيمة تاريخية هي الأكبر على مستوى العالم بجمع 25.6 مليار دولار.

وأوضح الخطيب، أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح الضخم بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم بين يدي مدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال، سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم".

وأكد رئيس الاستثمارات المصرفية في منسق طرح أرامكو، أن عملية الاستقرار السعري ليست عملية لرفع سعر السهم؛ ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب.

وبين الخطيب، أن الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي".

وتوقع الخطيب، دخول الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار؛ عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة، موضحاً أن هذه التدفقات المرتقبة سوف تدعم أداء سوق السعودية.

وبلغت نسب تخصيص الأسهم في طرح أرامكو إلى 5.1 بالمائة لصناديق التقاعد، و23 بالمائة للمستثمرين الدوليين، و24.3 بالمائة للشركات الخاصة، و12.6 بالمائة للمؤسسات الحكومية، وحصل مديرو الأصول والصناديق المستثمرة في الأسهم المدرجة على 68.6 بالمائة.

ولفت الخطيب، إلى أن الصناديق السيادية جرى التخصيص لها بناء على النسبة التي جرى الاعتماد عليها في كامل الطرح، وحصلوا على 23 بالمائة من إجمالي الأسهم المخصصة للشركات من غير السعوديين.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، السعر النهائي لطرح 1.5 بالمائة من أسهمها عند 32 ريالاً للسهم.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.

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