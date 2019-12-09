الصين تُبدي رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري قريباً

مباشر: أبدت الصين رغبتها في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون مرضياً لكلا الجانبين في أسرع وقت ممكن.

وقال مساعد وزير التجارة الصيني "رن هونغ" في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة والصين يُجريان مفاوضات على ما يسمى بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية، نقلاً عن وكالة رويترز.

وتهدف تلك المفاوضات إلى تهدئة النزاعات التجارية المطولة لكن من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاتفاق سيتم التوصل له في المدى القريب.

ومن المقرر أن تبدأ واشنطن تنفيذ جولة جديدة من التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشهد الأسبوع الماضي حالة من الشد والجذب بين الجانبين الصيني والأمريكي بشأن الصفقة التجارية، خاصة مع توتر الأوضاع السياسية بين البلدين في أعقاب قانون أقره الكونجرس لدعم المتظاهرين في هونج كونج.