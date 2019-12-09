الإحصاء السعودية: نمو معدل الإنتاج الصناعي 7.5% خلال أكتوبر

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نمواً بنحو 7.5 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس شهري.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، وصل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 130.71 نقطة، مقارنة بـ 121.55 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت هيئة الإحصاء، إن هذا الارتفاع يعزى إلى نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر (يشمل إنتاج النفط) مسجلاً 126.19 نقطة بارتفاع 12.9 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت هيئة الإحصاء، أن الإنتاج في نشاط الصناعات التحويلية سجل انخفاضاً نسبته 1.86 بالمائة، ليصل المؤشر إلى 147.61 نقطة، كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء ليسجل المؤشر 115.24 نقطة بانخفاض 21.56 بالمائة.

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