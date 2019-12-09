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ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تصل لأعلى مستوى بـ7 أشهر

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من: سالي إسماعيل

مباشر: ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، مع تحسن الآفاق المستقبلية المتوقعة لأعلى مستوى منذ منتصف هذا العام.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس"، اليوم الإثنين، أن ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو ارتفعت إلى 0.7 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري مقابل -4.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مؤشر "ثينتكس" والذي يرصد ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو سوف يسجل -5.4 نقطة هذا الشهر.

وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى منذ مايو/آيار من العام الحالي.

وارتفع مؤشر التقييم الحالي الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو من -5.5 نقطة في الشهر الماضي إلى -1 نقطة في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2019.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر التوقعات المستقبلية وصل إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018، مسجلاً 2.5 نقطة في الشهر الحالي بدلاً من -3.5 نقطة في الشهر الماضي، ليسجل أفضل قراءة منذ مارس/آذار 2018.

كما أن التوقعات حيال الاقتصاد الألماني تصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط عام 2018.

وبحلول الساعة 11:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1073 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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