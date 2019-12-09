أرامكو السعودية تنتهي من تخصيص أسهم حوافز الموظفين

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، أن ملكية حكومة المملكة العربية السعودية في شركة أرامكو السعودية تبلغ 98.21 بالمائة.

وطرحت أرامكو 1.5 بالمائة من أسهمها للاكتتاب، تعادل 3 مليارات سهم، توزعت على المؤسسات ملياري سهم، والأفراد مليار سهم.

ووفقاً لحسابات "مباشر"، فإن أرامكو خصصت 0.059 بالمائة من أسهمها لحوافز الموظفين.

وأعلنت أرامكو في نشرة الإصدار أنها بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع أسهم بقيمة مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي)، محسوبة على سعر الطرح النهائي، إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين وجميع البرامج الفرعية.

وبلغت حصة مدير الاستقرار السعري (جولدمان ساكس)، 0.225 بالمائة، وفقاً لحسابات "مباشر".

ومن أجل السماح لمدير الاستقرار السعري (جولدمان ساكس)، بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، منحت أرامكو السعودية مدير الاستقرار السعري خيار شراء 450 مليون سهم إضافي كحد أقصى، وهو ما يمثل 15% من إجمالي حجم الاكتتاب الأساسي للطرح.

وتكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما يلي بـ"فترة الاستقرار السعري").

وفي حال تم ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح 110.4 مليار ريال سعوي.

وكشفت أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، عن الحصيلة النهائية للطرح العام الأولي، التي بلغت 446 مليار ريال، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بنسبة تغطية تصل إلى 465 بالمائة .

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