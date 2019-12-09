العريان يفضل احتفاظ المستثمرين بالسيولة في ظل معضلة التجارة

مباشر: يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الأوضاع التجارية بمثابة المعضلة الرئيسية أمام الأسواق، مشيراً إلى تفضيله الاحتفاظ بالسيولة (الكاش) كونه يمنح المستثمرين المرونة.

وقال المستشار الاقتصادي لمجموعة أليانز العالمية في تعليقات مع محطة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن الأسواق قد أصبحت تعاني مشكلة فردية بشكل أساسي والتي تتمثل في التجارة.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلاً لكنه ليس بشأن الحصول على صفقة تجارية جزئية ولكن كون تلك الاتفاقية من شأنها أن تكون نقطة الانطلاق إلى شيء ما أكبر بكثير.

وأوضح العريان أن المعضلة الأخرى خارج التجارة، تتمثل في الحرب القوية الحقيقية الجارية بين السيولة والتقنيات الفنية والاقتصاد العالمي الذي لا يزال بطيئاً.

وتابع: "لذا اعتقد أنه سيكون هناك فترة بناءة على المدى القريب لكن مع حالات عدم يقين على المدى المتوسط".

ويوضح المستشار الاقتصادي لمجموعة أليانز أن هناك أربعة أسباب تتعلق بالصفقة التجارية أولها أنها لن تعالج العديد من القضايا العالقة لفترة طويلة.

أما الأمر الآخر فيكمن في أنه يوجد الكثير من الاقتصاديات على المحك، كما يوجد قضايا تتعلق بالأمن القومي وحتى قضايا حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الأمر لن يتم معالجته سريعاً.

ويتمثل السبب الثالث في أن هناك شعوراً بأن الولايات المتحدة إذا لم تواجه الصين حالياً فمتى ستقوم بذلك، في حين أن الأمر الرابع يتعلق بالتكنولوجيا والتي تفاقم كل تلك الأمور.

وذكر العريان أنه بالطبع قد يكون هدنة مؤقتة لكن تلك القضايا التجارية لن تنتهي.

ويرى أن مسألة كيفية تخفيف أثر الخطر الناجم عن تلك الأمور التجارية يعد بمثابة "ًصداع رئيسي" بالنسبة للمستثمرين.

وأشار إلى أن عام 2019 شهد ارتفاعاً في أسعار الأسهم كما أن أسعار السندات صعدت إضافة إلى أنه لا يوجد تقلبات من الناحية العملية.

وبالنظر للمستقبل مع ذلك إنه لأمر مقلق ألا يكون من السهل أن يكون هناك إمكانية للحد من المخاطر، طبقاً لما قاله العريان.

وأكد أنه يفضل السيولة (الكاش)، مرجعاً سبب ذلك إلى أنه يوفر للمستثمر ميزة إضافية ألا وهي مرونة التصرف.

ويتوقع أن نشهد فترة من التقلبات الأكبر، مع الإشارة إلى أن تلك التقلبات ستضر كلاً من الديون ذات الأساسيات الجيدة والائتمان ذو الأساس الأقل جودة.

وتابع: "كما أن هناك حاجة للكاش من أجل القدرة على اختيار الفرص المناسبة بأسعار منخفضة".