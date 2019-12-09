متحدث الطيران المدني: 45 مليار ريال إيرادات المطارات السعودية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إبراهيم الروساء، إن إيرادات المطارات بالمملكة تعد ضمن الأعلى بالمنطقة العربية؛ بتسجيلها 45 مليار ريال.

وأضاف الروساء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن منظومة المطارات بالمملكة التي تضم 28 مطارا دوليا ومحليا أسهمت بـ 5.6 بالمائة من الناتج الوطني، بما يعادل 36 مليار دولار، وقامت بتوفير أكثر من نصف مليون وظيفة.

وذكرت هيئة الطيران المدني، في بيان لها أول أمس، أن المنظمة الدولية للنقل الجوي "إياتا" أكدت مساهمة قطاع الطيران المدني بالمملكة بما نسبته 5.6 بالمائة في الناتج الوطني بما قيمته 36.5 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ 34 مليار دولار في 2014، وتوفير قرابة 594 ألف وظيفة في عام 2018.

وأشارت هيئة الطيران المدني، أنه تم كسر حاجز 100 مليون مسافر في زيادة قدرها 22 بالمائة، وازدياد أعداد الرحلات إلى نحو 771 ألف رحلة بزيادة 20 بالمائة عن عام 2015 واحتلت المملكة الثانية عربيا في حجم الإيرادات من قطاع الطيران المدني.

ولفتت، إلى أن إيرادات الهيئة والشركات التابعة لها (المفوترة) نمت خلال العام 2018 وصولا لأكثر من 8.8 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بـ 5 بالمائة عن العام 2017.

وأكدت هيئة الطيران المدني، أنها استطاعت زيادة إيراداتها المحصلة خلال العام 2018 لتصل إلى 6.2 مليار ريال، فيما تراجعت المصروفات خلال العام ذاته إلى 7.2 مليار ريال بنسبة انخفاض 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق؛ والتي بلغت خلاله المصروفات 8.2 مليار ريال.

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