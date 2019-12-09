دول مجلس التعاون الخليجي تستأنف مفاوضات التجارة الحرة قريباً

الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن حجم التجارة البينية بين دول المجلس سجلت ارتفاعا في العام 2018 لتصل إلى نحو 147 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار في العام 2003.

وأضاف عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وأوضح الزياني، أن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس.

وأكد الزياني، أن المواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين، في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية، والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جهود قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط.

وبين الزياني، أن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في الرياض يوم غدٍ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

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