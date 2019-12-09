وزير خارجية قطر يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة الخليجية

الدوحة - مباشر: وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، اليوم الاثنين، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنه مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد الرميحي.

وتأتي زيارة المريخي ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة التحضيرية الـ145 للمجلس الوزاري، وذلك للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيجتمع القادة الخليجيون في الرياض غداً الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، وذلك لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.

وتُعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون أول 2018.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى مطلع الشهر الجاري، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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