الدولار الأمريكي يتراجع هامشياً أمام العملات الرئيسية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط بيانات اقتصادية إضافة إلى ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتحول تركيز المستثمرين حول العالم هذا الأسبوع على اجتماع الفيدرالي والذي من المزمع أن يصاحبه إعلان الآفاق الاقتصادية عن الفترة المقبلة مع مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وتضع الأسواق توقعات بنسبة 99.3 بالمائة في أن البنك المركزي سوف يثبت معدل الفائدة الأمريكي عن مستواه الحالي والذي يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة.

وكان تقرير الوظائف الأمريكي أظهر يوم الجمعة الماضية أن الاقتصاد أضاف 266 ألف وظيفة لسوق العمل خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة في 10 أشهر، في حين تراجع معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في نحو 50 عاماً.

وعلى صعيد التطورات التجارية، ينتظر المستثمرون المستجدات بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط اقتراب الموعد النهائي لفرض جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على فاتورة من السلع الصينية.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1066 دولار بينما تراجعت هامشياً 0.08 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 108.49 ين.

في حين تجاوزت خسائر الدولار أمام العملة البريطانية 0.1 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3157 إسترليني.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فتراجع بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9903 فرنك.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 97.621.