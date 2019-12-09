الشورى السعودي يرفض مشروع نظام نقل المعتمرين وإعادتهم لبلدانهم

الرياض – مباشر: قرر مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد للمجلس لدراسته استناداً للمادة 17 من نظام المجلس.

وقال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن القرار صدر بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، ذلك خلال الجلسة العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله بن سالم المعطاني.

ووافق المجلس، على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى، والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.

وأقر المجلس، التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في 13 صفر 1440هـ المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

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