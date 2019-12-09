صادرات ألمانيا ترتفع بعكس التوقعات في أكتوبر

مباشر: ارتفعت صادرات ألمانيا بوتيرة تخالف توقعات المحللين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع حقيقة أن الفائض التجاري لأكبر اقتصاد أوروبي تجاوز التقديرات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 1.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً لتبلغ 119.5 مليار يورو، مقابل زيادة 1.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي سوف تتراجع بنحو 0.3 بالمائة في الشهر الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن صادرات ألمانيا ارتفعت بنحو 1.9 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل ارتفاع 4.6 بالمائة في الشهر السابق له على أساس سنوي.

في حين أن واردات ألمانيا سجلت 98 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول دون تغيير يذكر عن الشهر السابق له مقارنة مع ارتفاع 1.2 بالمائة في الشهر السابق له.

لكن الواردات كانت أقل بنحو 0.6 بالمائة في الشهر المقارن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل ارتفاع 2.2 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له على أساس سنوي.

وبالنسبة للميزان التجاري لرابع أكبر اقتصاد عالمياً، فسجل فائضاً قدره 20.6 مليار يورو (22.8 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول بالقراءة المعدلة موسمياً.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فائض الميزان التجاري في ألمانيا سيبلغ 18.9 مليار يورو في الشهر المقارن.

وبحلول الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو هامشياً مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 1.1067 دولار.