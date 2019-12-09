موديز:3 بنوك سعودية ستحافظ على ربحيتها رغم ضغوط أسعار الفائدة

الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن أكبر 3 بنوك سعودية ستحافظ على ربحية قوية على الرغم من ضغوط انخفاض أسعار الفائدة.

وأشار تقرير موديز اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، إلى أن الكفاءة ورأس المال القوي في كل من الوطني التجاري ومصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني "ساب" ستحمي ملفات الائتمان الخاصة بهم.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك البنوك الثلاثة ستحافظ على ربحيتها القوية حتى مع تضييق هوامش الفوائد على الإقراض بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

وقال أشرف مدني، نائب رئيس أول المحللين في موديز: "سيكون بنك ساب هو الأكثر تضرراً لأنه يجب عليه استيعاب تكاليف اندماجه مع نظير بنك الأول".

وأضاف التقرير أن البنك الأهلي التجاري سيواجه ضغوطًا مماثلة إذا اكتمل الاندماج المخطط له مع بنك الرياض.

وتابع التقرير: سيوفر تركيز التجزئة في الراجحي حماية أولية، لكن أسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة ستؤثر سلباً، لافتاً إلى أن الكفاءة القوية ورأس المال القوي في جميع البنوك الثلاثة ستحمي ملامح ائتمانها".

كما أوضح تقرير موديز أن الدخل القائم على الرسوم سيبدأ في الاستقرار خلال الأرباع القادمة، وتعوض الرسوم المرتبطة بارتفاع إقراض المستهلكين والرهون العقارية عن انخفاض دخل التجارة والعملات الأجنبية.

وتابع: يمتلك البنك الأهلي التجاري أكبر دخل من غير الفوائد، متوقعة أن يحافظ على ريادته، موضحة أن البنوك السعودية الكبيرة ستحتفظ بهياكل تكلفة فعالة للغاية.

كما أشارت الوكالة إلى أن البنوك الثلاثة تتمتع بحصة سوقية مجتمعة تبلغ 47 بالمائة من الأصول المصرفية للبلاد.

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