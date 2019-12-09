أخبار عاجلة

عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : زيادة رواتب الموظفين من بداية العام المقبل

Google+ Print
الأردن : زيادة رواتب الموظفين من بداية العام المقبل الأردن : زيادة رواتب الموظفين من بداية العام المقبل

جى بي سي نيوز  :-أكدت امين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي أن زيادة رواتب الموظفين ستكون اعتبارا من بداية العام المقبل، وتشمل 100 ألف موظف منهم 30 ألفا على الفئة الاولى ، و 23 ألفا على الفئة الثانية، و47 ألف موظف على الفئة الثالثة، ونسب الزيادة تبلغ 20 بالمئة للفئتين الثانية والثالثة، و 15 بالمئة للفئة الاولى.
وعرضت البلبيسي خلال لقائها مسؤولي الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية اليوم الأحد، مثلا لموظف محاسب فئة أولى درجة ثالثة بالسنة الثالثة راتبه الأساسي 240 دينارا، علاوته الفنية الحالية 45 بالمئة مجموع العلاوة نحو 108 دنانير، بينما ترتفع العلاوة الى 144 دينارا بعد اضافة 15 بالمئة على العلاوة الفنية الجديدة لتصبح 60 بالمئة. وأضافت: أنه مثلا موظف فئة ثالثة درجة ثالثة بالسنة العاشرة راتبه الأساسي 147 دينارا، علاوته الفنية الحالية 10 بالمئة نحو 7ر14 دينار، تصبح علاوته الفنية الجديدة 30 بالمئة نحو 1ر44 دينار. وأشارت البلبيسي إلى أهمية التشاركية بين صناع القرار والجهات المنفذة لإجراءات تخطيط إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، نظراً لأهمية المرحلة المستقبلية التي ستعتمد فيها عملية تقييم أداء الموظف العام، على المسار المهني بحيث يصل الموظف في اعلى رتب المسار لمسمى خبير وفقا لشروط ومتطلبات محددة كل مستوى. وأكدت البلبيسي أن الحزمة الثالثة للإجراءات الحكومية الإصلاحية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المستمرة لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الواقع المعيشي للموظف.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات