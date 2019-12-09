سهم "تولو أويل" البريطانية يتهاوى 60% بعد استقالة الرئيس التنفيذي

مباشر: تقدم الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية "تولو أويل" باستقالته بعد خفض توقعات الإنتاج على المدى القريب، ليتهاوى السهم بأكثر من 60 بالمائة.

وأعلنت شركة النفط البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، استقالة الرئيس التنفيذي "بول مكادي" ومدير عمليات الاستكشاف مع التنفيذ الفوري للقرارات.

ومن المقرر أن يشغل "دوروثي طومسون" منصب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية بشكل مؤقت، وفقاً للبيان الذي أوضح التعديلات التي أدخلت على مجلس الإدارة.

وبدأ مجلس إدارة "تولو أويل" عملية البحث عن رئيس تنفيذي جديد للمجموعة.

وتأتي تلك التغييرات في مجلس الإدارة بعد إعلان الشركة خفض توقعات إنتاجها النفطي على المدى القريب ليكون دون التقديرات.

وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي الإنتاج في عام 2019 في المتوسط 87 ألف برميل يومياً بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج من حقلي "تي.إيه.إن" و"جوبيل" في غانا.

ويقارن هذا الإنتاج المتوقع مع صافي إنتاج بلغ 88.2 ألف برميل يومياً في عام 2018.

كما تتوقع المجموعة مزيداً من الهبوط في إنتاج النفط خلال عام 2020 ليتراوح في المتوسط بين 70 إلى 80 برميل يومياً على أن يبلغ 70 ألف برميل يومياً في الأعوام الثلاثة التالية.

وترى الشركة أن التدفق النقدي الحر في عام 2020 سيبلغ على الأقل 150 مليون دولار على أساس سعر البرميل عند 60 دولاراً، وبالتالي قرر مجلس الإدارة تعليق توزيعات الأرباح.

وبحلول الساعة 8:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تولو أويل" بنسبة 60.7 بالمائة ليسجل 55.60 بنس إسترليني.