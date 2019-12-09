ارتفاع جماعي لأسهم البنوك بالسوق السعودي..و"البلاد" يتصدر المكاسب

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت أسهم البنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، ارتفاعا جماعيا، خلال جلسة اليوم الاثنين.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية، سيطرت أسهم البنوك على غالبية المراكز الأولى في قائمة الأسهم الرابحة.

وتصدر سهم البلاد مكاسب السوق في هذه الأثناء، بعد صعوده 6.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 28.25 ريال.

وجاء "سامبا" بالمركز الثاني بقائمة الارتفاعات على مستوى أسهم البنوك، والخامس على مستوى السوق، بارتفاع نسبته 2.57 بالمائة، عند مستوى 31.90 ريال.

وكان المركز الثالث على مستوى أسهم البنوك، لسهم "الأهلي"، الذي صعد 2.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 48.65 ريال.

وكانت أقل المكاسب على مستوى "البنوك"، لسهم البنك العربي الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.56 بالمائة في هذه الأثناء، صعد بها إلى مستوى 27.15 ريال.

أما مصرف الراجحي، الأعلى وزنا بقطاع البنوك والسوق، فقد جاء مرتفعا 0.78 بالمائة عند مستوى 64.70 ريال

وصعد قطاع البنوك، نحو 1.6 بالمائة، في تلك اللحظات، حل بها بالمركز الثاني بين مكاسب القطاعات، التي شهدت ارتفاعا جماعيا.

وبلغ إجمالي قيم التداول لأسهم البنوك نحو 606 مليون ريال، تمثل 40.23 بالمائة من قيم تداول السوق التي بلغت 1.5 مليار ريال في تلك اللحظات.

وسجل المؤشر العام للسوق السعودي، ارتفاعا نسبته 1.3 بالمائة، مضيفا نحو 106 نقاط إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,204.72 نقطة.

ولعبت البنوك السعودية، دورا رئيسيا في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، الذي انتهى يوم الأربعاء 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وكشفت أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، عن الحصيلة النهائية للطرح العام الأولي، التي بلغت 446 مليار ريال، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بنسبة تغطية تصل إلى 465 بالمائة.

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