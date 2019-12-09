رئيس هيئة النزاهة: محاربة الفساد منهج رئيسي لرؤية السعودية 2030

الرياض – مباشر: افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم الاثنين، أعمال منتدى التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة، خلال كلمة في المنتدى السنوي الثامن للمؤتمر تحت عنوان "التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، إن رؤية المملكة 2030 جاءت لتؤكد على أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيسي لها من خلال العمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، والتشديد على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد بكافة أشكاله.

وأضاف مازن بن إبراهيم الكهموس، أن المنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك بهدف التوعية بخطر هذه الظاهرة الدولية، والتغلب عليها.

وأكد الكهموس، أن القيادة السعودية أولت أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وأكدت بعدم إعطاء أياً كان حصانة في قضايا الفساد، وأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم.

ويشارك بالمنتدى، وفقا لبيان من هيئة النزاهة، نخبة من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج المملكة، لمناقشة مواضيع تتعلق بالحوكمة لمنع الفساد، والإعلام ودوره في تعزيز النزاهة، وتعزيز وسائل الاتصالات الحديثة لمنع الفساد، بالإضافة لدور القيادات الإدارية في الحد من مخاطر الفساد.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى تنفيذاً لما تضمنه تنظيم (نزاهة) القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، ومشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء بمثل هذه المناسبات.

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