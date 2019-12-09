تقرير: 2.8 مليون زائر بريطاني إلى دول الخليج بحلول 2024

مباشر: كشف تقرير حديث صادر عن شركة كوليرز إنترناشيونال، أن عدد السياح البريطانيين لمنطقة الخليج العربي سيزيد بنسبة 22 بالمائة، بما يعادل 500 ألف زائر ليصل إلى 2.8 مليون بحلول عام 2024، مقارنة بعام 2018.

ووفقاً للتقرير، فإن ذلك سيسهم في ضخ عائدات تُقدر بنحو 6.3 مليار دولار بقطاع السياحة والسفر.

وبحسب التقرير، فإن سبب هذا الارتفاع يعود إلى زيادة عدد المسارات والرحلات الجوية المُباشرة بين المنطقتين، ونمو عدد المسافرين بداعي الترفيه.

واستناداً لبيانات صادرة عن معرض سوق السفر العربي 2019، فقد سجل عدد المندوبين والعارضين والزوار في معرض سوق السفر العربي المهتمين بممارسة الأعمال التجارية وعقد صفقات مع المملكة المتحدة نمواً بنسبة 5 بالمائة بين العام الماضي والحالي.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "إنه من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكثر الوجهات المفضلة في المنطقة للزوار البريطانيين، حيث تستعد لاستقبال نحو 2.23 مليون زائر بريطاني عام 2023".

وأضافت دانييل كورتيس: "يوفر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية للوجهات السياحية والفنادق ومعالم الجذب السياحي ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر في بريطانيا، بهدف الترويج لعروضهم بين مشغلي السفر في الشرق الأوسط واستقطاب السياح والزوار من دول المنطقة إلى المملكة المتحدة".

وسيتواجد من المملكة المتحدة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2020 متجر مجلس السياحة البريطاني، وورنر بروس ستوديو تور لندن، ذا ميكينغ أوف هاري بوتر، نادي تشلسي لكرة القدم، مجموعة فنادق لانكاستر لاندمارك، بلينهيم بالاس، وهيستوريك رويال بالاسيز.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي هو حدث متخصص في في قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط

وسيناقش معرض سوق السفر العربي 2020 الذي سيعقد من يوم 19 وحتي يوم 22 أبريل/نيسان من العام القادم تأثير الأحداث والفعاليات في نمو السياحة في المنطقة، كل الأفكار والمتغيرات في قطاع السياحة والسفر، ويفتح الباب أمام الصفقات وممارسة الأعمال التجارية.

وتعتبر كوليرز إنترناشيونال، شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.

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