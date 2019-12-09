انطلاق مؤتمر "عرب نت" غداً بالرياض

الرياض- مباشر: تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات مؤتمر "عرب نت" ، الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية– ممثلة في برنامج "بادر" لحاضنات التقنية- بالتعاون مع مؤسسة "عرب نت" وعدة جهات مختلفة بالمملكة، وذلك يوم 10و11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بالرياض.

ويعد مؤتمر "عرب نت" أكبر تجمع للمهنيين وروّاد الأعمال الرقميين.

ويتوقع أن يجتذب أكثر من 1500 محترف في المجال الرقمي، ويُلقي الضوء على أبرز الفرص جراء اعتماد رؤية 2030 الاستراتيجية والاقتصاد الرقمي سريع التطور في المملكة.

وسيسلّط المؤتمر في دورته لهذا العام الضوء على الفرص البارزة جرّاء اعتماد رؤية 2030 الاستراتيجيّة والاقتصاد الرقمي سريع التطور في المملكة.

وتضم قائمة المتحدثين الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية والاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية؛ وبدر بن محمد الراجحي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، الراجحي للاستثمار.

وتضم القائمة أيضا، خالد البلاع، عضو مجلس إدارة مجموعة مباشر للخدمات المالية، وعاصم البصال، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر ميديا.

وسيفرز المؤتمر مساحات واسعة لمناقشة نمو المحتوى العربي في السوق السعودي والخليجي، بالإضافة لاستعراض العديد من المواضيع مثل " تطبيقات الجوال، والاتجاهات والعادات، وإدارة العلامات التجارية والإعلام، والتجارة، وريادة الأعمال.

وذكر تقریر "واقع الاستثمارات الرقمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بین 2013 – 2018 "الذي تعده عرب نت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانیة بين دول المنطقة، من حیث نسبة المستثمرین في شركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وبین دول مجلس التعاون الخلیجي بنسبة 17 في المئة.

وتابع التقرير أن السعودیة تشهد تحسنا في الاستثمار في الشركات الناشئة في السنوات القلیلة الماضیة وهذا یعود لهدف رؤیة 2030 الذي یقضي بتقلیص اعتماد نموها الاقتصادي على قطاع النفط.

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