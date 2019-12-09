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رفع حاد لتقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث

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رفع حاد لتقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث رفع حاد لتقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث

مباشر: سجل اليابان نمواً في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بوتيرة أعلى بكثير من التقديرات الأولية.

وكشفت بيانات اليابانية، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بوتيرة سنوية 1.8 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي بالقراءة النهائية مقابل نمو 2 بالمائة في الربع السابق له على أساس سنوي بعد التعديل بالرفع.

وكانت التقديرات الأولية للبيانات أشارت إلى أن اقتصاد اليابان سجل في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي أدنى وتيرة نمو في عام والبالغة 0.2 بالمائة.

ويأتي تعديل البيانات في الربع الثالث بدعم التحسن في النفقات الرأسمالية والاستهلاك الخاص، ليسجلا نمواً بنحو 1.8 بالمائة و0.5 بالمائة مقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 0.9 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد اليابان توسع بنسبة 0.4 بالمائة في الأشهر من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي وهي أقل من وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له 0.5 بالمائة لكنها أعلى من التقديرات الأولية البالغة 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.52 ين.

مباشر (اقتصاد)

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