الشورى السعودي يقرر إضافة فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية، اليوم الاثنين، بانعقاد الجلسة العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله بن سالم المعطاني.

ووافق مجلس الشورى السعودي، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

ولم يذكر المجلس ما تمت إضافته إلى المادة.

يذكر أن نظام الإقامة المميزة، الذي أقرته الحكومة السعودية مؤخرا، يتكون من 14 مادة، من بينها المادة الـ 11 وتتكون من فقرتين، وتنص على "لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا –التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة الثانية من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة".

وجاء نص الفقرة الثانية من المادة: "لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية".

ونصت المادة الثانية من النظام على تمتع حامل الإقامة بالعديد من المزايا؛ أبرزها الإقامة في المملكة مع أسرته استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وفق ما تحدده اللائحة، وله حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً وغيرها.

ووافق مجلس الشورى، في مايو/ أيار الماضي، على مشروع نظام الإقامة المميزة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وتم تأسيس مركز الإقامة المميزة في المملكة بتاريخ 14 مايو/ أيار 2019، وذلك تزامنًا مع صدور المرسوم الملكي بموافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة.

وينسق المركز مع كافة قطاعات وأجهزة الدولة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتقديم الدعم للراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية، من خلال منظومة خدماته الإلكترونية وأقسامه المختلفة، وتواصله المباشر مع المتعاملين من كل مكان.

وتنقسم الإقامة المميزة بالسعودية إلى نوعين، الأول تكون محددة وتبلغ رسومها 100 ألف ريال سنويا وتكون قابلة للتجديد، وإقامة مميزة غير محددة المدة مقابل 800 ألف ريال تدفع لمرة واحدة.

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