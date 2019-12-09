انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للآمال بشأن الوضع في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً إضافة لترقب اجتماع المركزي الأوروبي.

ويأتي الهبوط في البورصات الأوروبية بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أن صادرات الصين شهدت هبوطاً في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الرابعة على التوالي على عكس ما كان يتوقعه المحللون.

في حين أن صادرات ألمانيا سجلت ارتفاعاً بنحو 1.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالرغم من التوترات التجارية العالمية.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن قرار السياسة النقدية الأخير هذا العام من البنك المركزي الأوروبي والأول تحت قيادة كريستين لاجارد والمزمع عقده يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد آخر، تأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من تراجع سهم شركة النفط البريطانية "تولو أويل" بنحو 48.5 بالمائة في بداية الجلسة بعد تقدم رئيسها التنفيذي "بول مكادي" باستقالة مع التنفيذ الفوري إضافة إلى إلغاء توزيعات الأرباح وسط استمرار الصعوبات التي تواجه عملياتها في غانا.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 406.96 نقطة كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 7225.6 نقطة.

وسجل المؤشر الألماني "داكس" تراجعاً بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط إلى 13148.6 نقطة كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 5860.8 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 1.1068 دولار.