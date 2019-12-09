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أسعار النفط تتراجع بفعل بيانات صينية سلبية

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أسعار النفط تتراجع بفعل بيانات صينية سلبية أسعار النفط تتراجع بفعل بيانات صينية سلبية

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل بيانات صينية سلبية تبرز تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وكشفت بيانات صادرة بالأمس أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني على عكس توقعات المحللين كما زادت الواردات للمرة الأولى في 7 أشهر.

وتأتي تلك البداية الضعيفة للأسبوع على الرغم من أن البيانات أظهرت أن واردات الصين من النفط صعدت لمستوى قياسي في الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قررت منظمة أوبك وحلفاؤها من غير الأعضاء تعميق خفض مستويات إنتاج النفط بدايةً من العام المقبل ولمدة 3 أشهر على أن يتم مراجعة القرار في أوائل مارس/آذار.

كما أن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر استقرار الإنتاج النفطي للولايات المتحدة عند مستوى قياسي مرتفع.

ومن المقرر أن تعلن أوبك عن تقريرها الشهري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 7:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 64.17 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 58.90 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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