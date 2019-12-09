صادرات الصين تواصل الهبوط للشهر الرابع على التوالي

مباشر: تراجعت صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي بشكل يخالف توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، في حين سجلت الواردات أول ارتفاع في 7 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، أمس الأحد، أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 1.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل هبوط 0.9 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف ترتفع بنحو 1 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لواردات الصين، فارتفعت بنحو 0.3 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، ليكون أول ارتفاع منذ أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تتراجع واردات الصين بنحو 1.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النحاس ارتفعت بنسبة 12.1 بالمائة في الشهر الماضي، مع تحسن في النشاط الصناعي والذي أثار الطلب المرتفع على المعدن الأحمر.

ووفقاً للبيانات، فإن فائض الميزان التجاري للصين بلغ 38.73 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الفائض المسجل في الشهر السابق له والبالغ 42.81 مليار دولار.

وجاء الفائض التجاري لثاني أكبر اقتصاد حول العالم في الشهر الماضي على عكس توقعات ارتفاعه إلى 46.30 مليار دولار.

وبحلول الساعة 7:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي عند 7.0366 يوان.