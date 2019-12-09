السوق السعودي يواصل الارتفاع بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع مواصلا حركة الصعود فوق مستويات الـ 8 آلاف نقطة، فظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنحو 0.8 بالمائة الى مستوى 8161.57 نقطة ليربح نحو 62.83 نقطة.

وشهدت السوق التداول على 22.32 مليون سهم وبقيمة 517.65 مليون ريال، موزعة على 20.74 ألف صفقة.

وتصدّر الارتفاعات قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34 بالمائة، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.82 بالمائة.

وتصدر "عناية" الأسهم الرابحة بنسبة 3.98 بالمائة، وتلاه سهم سبكيم بنسبة 3.86 بالمائة، اضافة الى ارتفاعات سهم أسمنت القصيم بنحو 3.37 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم مجموعة السريع بنسبة 1.10 بالمائة، والتعاونية بنسبة 1.08 بالمائة، وتراجع أيضاً سهم نادك بنسبة 0.77 بالمائة.

وتصدر التداولات سهم الإنماء بنسبة 92.44 مليون ريال، من خلال 3.85 مليون سهم.

وتوقع عدد من المحللين بأسواق المال لـ"مباشر" أن يواصل السوق السعودي حركة الصعود التي بدأها في جلسة أمس الأحد، انتظاراً لبدء تداول أسهم أرامكو بالسوق السعودي اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد بارتفاع ملحوظ، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام، في ظل ترقب إدراج أرامكو السعودية.

ترشيحات:

%9.28 ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية

المستثمرون الأجانب المؤهلون يواصلون الشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

مدير "تداول" يتوقع أداء سهم "أرامكو" وموعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"

0 أسهم تجتذب 57% من سيولة السوق السعودي بجلسة الأحد

3.7 مليار ريال قروضاً استهلاكية بالسعودية بالربع الثالث..وترميم العقارات بالصدارة

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

الشؤون البلدية بالسعودية تعتمد تحديث اشتراطات 12 نشاطاً

وزير: تقدم السعودية بمؤشر التجارة الإلكترونية يعكس نتائج المبادرات