"وفا للتأمين" تكلف سراج عمر بمنصب الرئيس التنفيذي

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، تكليف سراج عمر سراج جمل، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن قرار التكليف جاء استناداً إلى خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وأشارت إلى أن سراج عمر سراج جمل كان يشغل منصب مدير المالية في شركة وفا للتأمين منذ يوليو/ تموز 2017م، وله خبرة في إدارة المخاطر والشؤون الإدارية.

كما نوهت بأنه حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تكساس A & M بمدينة دالاس الأمريكية، إضافة إلى شهادات في التأمين الصحي والتأمين على الحياة والادخار.

ووافق مجلس إدارة الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على طلب الرئيس التنفيذي، عبد الرحمن عبدالله السهلي، بعدم رغبته في تجديد عقد عمله.

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