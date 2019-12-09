ولي العهد السعودي: المملكة حريصة على التعاون بتحقيقات حادث فلوريدا

الرياض – مباشر: أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن ولي العهد عبر خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا.

وأضافت الخارجية، أن ولي العهد نقل للرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة.

وجدد ولي العهد، خلال الاتصال، التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية؛ بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة الماضية، اتصالاً هاتفيا برئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تناول خلاله حادث فلوريدا.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، نهاية الأسبوع الماضي، قيام أحد الطلبة السعوديين بإطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

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