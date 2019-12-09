ارتفاع هامشي لأسعار الذهب عالمياً مع الحذر التجاري

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل هامشي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع الحذر التجاري إضافة لترقب المستثمرين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستفاد المعدن من انتظار التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط جولة تعريفات أمريكية جديدة من المتوقع دخولها حيز التنفيذ على بعض السلع الصينية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول ما لم يتم إبرام صفقة تجارية.

ويركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل يعقبه المؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول، بالإضافة لاجتماع المركزي الأوروبي.

وخفض المركزي الأمريكي معدل الفائدة في العام الحالي ثلاث مرات خلال ثلاثة اجتماعات متتالية لتتراوح الفائدة بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة.

وكان الذهب سجل خسائر قوية في نهاية الأسبوع الماضي بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 7:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.05 بالمائة أو ما يوازي 0.80 دولار ليسجل 1465.90 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1461.83 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 97.637.