الأسهم اليابانية تسجل مكاسب للجلسة الثالثة مع بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، لتصعد للجلسة الثالة على التوالي، وذلك مع بيانات اقتصادية قوية.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكي الصادر في نهاية الأسبوع الماضي أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف وظائف لسوق العمل بأقل مستوى في 10 أشهر.

وبالنظر للوضع داخل ثالث أكبر اقتصاد عالمياً، فإن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.8 بالمائة في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، وهي وتيرة ارتفاع أقوى من التقديرات الأولية البالغة 0.2 بالمائة.

لكن المكاسب جاءت محدودة على خلفية المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وفي ظل اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات الأمريكية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تأثيرات سلبية من التعريفات المفروضة.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة أو 76 نقطة ليسجل 23430.7 نقطة.

كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1722.1 نقطة.

وبحلول الساعة 7:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند 108.59 ين لكل دولار.