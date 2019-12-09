المراعي: ماجد نوفل رئيساً تنفيذياً بدءاً من يناير المقبل

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة المراعي تعيين ماجد مازن نوفل رئيساً تنفيذياً للشركة بدءاً من بداية يناير/ كانون الثاني 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تماشياً مع خطة الشركة، فإن جورجيس شوردريت ستنتهي مهامه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019م، وسيواصل العمل مستشاراً لمجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن ماجد نوفل كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، منذ يوليو/ تموز 2019م، عمل قبلها رئيساً تنفيذياً لشركة المخابز الغربية، التابعة لشركة المراعي، لمدة 4 سنوات.

وأعلنت الشركة في يوليو/ تموز الماضي، عن تعيين جورج شوردريه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد تقدم الويس هوفباور باستقالته من منصبه نظراً لظروفه الشخصية.

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