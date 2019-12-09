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عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض
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الأحد 22 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه
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الأحد 22 ديسمبر 2019 02:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيلم ذي ريبورت: هل العنصرية ضد المسلمين كانت الدافع لبرنامج السي أي إيه للتعذيب؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 09 ديسمبر 2019 10:07 صباحاً
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بديع النصاري
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