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أرباح عطاء التعليمية تتراجع 5% بالربع الأول

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أرباح عطاء التعليمية تتراجع 5% بالربع الأول أرباح عطاء التعليمية تتراجع 5% بالربع الأول

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة عطاء التعليمية خلال الربع الأول للفترة المنتهية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تراجع صافي الربح بنسبة 5.06 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين تراجع صافي الربح إلى نحو 16.25 مليون ريال، مقابل 17.12 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الى التحول الي المعيار 16 ، اضافة الى زيادة تكاليف التمويل بسبب استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي اشبيليا.

وأشارت إلى أنه بالمقابل زادت الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة زيادة اعداد الطلاب بنسبة 4 بالمائة.

و تراجعت أرباح عطاء التعليمية بنسبة 5.87 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م، مقارنة بالسنة السابقة الى 82.75 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 87.9 مليون ريال بالسنة السابقة.

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