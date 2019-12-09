"سبكيم العالمية" توصي بشراء 10% من أسهمها

الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، بشراء 10 بالمائة من أسهمها العادية، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ 73.33 مليون.

وأوضحت أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشار بيان الشركة إلى أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية، مبينة أنه تحتفظ الشركة حاليا بعدد 206.78 ألف سهم من أسهمها العادية بنسبة 0.0003 بالمائة كأسهم خزينة.

ولفت بيان الشركة الى أن هذه التوصية ستطرح أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لطلب موافقتها على عملية الشراء، كما سيتطلب من الشركة استيفاء كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

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