اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-10-31 ( ثلاثة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب :

1- اثر التحول الي المعيار 16 .

2- زيادة تكاليف التمويل بسبب استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي اشبيليا.

وبالمقابل زادت الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة زيادة اعداد الطلاب بنسبة 4%