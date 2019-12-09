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اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-10-31 ( ثلاثة أشهر )

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اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-10-31 ( ثلاثة أشهر ) اعلان شركة عطاء التعليمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-10-31 ( ثلاثة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب :

1- اثر التحول الي المعيار 16 .

2- زيادة تكاليف التمويل بسبب استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي اشبيليا.

وبالمقابل زادت الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة زيادة اعداد الطلاب بنسبة 4%

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلي التغيرات الموسمية التي تتسم بها طبيعة أعمال المدارس حيث تخلل الربع الرابع فترة الاجازة الصيفية التي تنخفض فيها التكاليف التشغيلية الي حدها الادنى . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم عرض وإعادة تبويب وتصنيف عناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة المقارنة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية التي تشمل أثر المعايير المحاسبية المطبقة وبالتحديد معيار التقارير الدولية رقم 16 والذي ينطبق علي الشركة اعتبارا من بداية العام المالي 2019/08/01م كما هو موضح في تقرير وإيضاحات القوائم المالية للفترة الحالية. ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 4(التغييرات في السياسات المحاسبية ) في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 اكتوبر 2019م. معلومات اضافية نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الأول المنتهي في 31 اكتوبر 2019م ستكون متاحة على موقع شركة عطاء التعليمية الإلكتروني على الرابط التالي، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة ، والله الموفق ataa.sa .

مباشر (اقتصاد)

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