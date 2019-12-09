محللون: توقعات إيحابية للسوق السعودي مع بدء تداول "أرامكو"

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع عدد من المحللين بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي حركة الصعود التي بدأها في جلسة أمس الأحد، انتظاراً لبدء تداول أسهم أرامكو بالسوق السعودي اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وتوقع المستشار المالي بأسواق المال محمد الشميمري لـ"مباشر"، أن يستمر السوق السعودي خلال الجلسات المقبلة في الارتفاع خاصة بعد إغلاقه أمس الأحد فوق مستويات الـ 8 آلاف نقطة بسيولة جيدة، وذلك بقيادة قطاع البنوك.

وأشار الشميمري إلى أن السوق يشهد في الوقت الراهن زيادة تفاؤل من قبل المستثمرين، لافتاً إلى أن السوق سجل بالأمس ارتدادة كانت متوقعة بسبب إعلان شركة أرامكو عن تغطية الاكتتاب بالكامل.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد بارتفاع ملحوظ، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام، في ظل ترقب إدراج أرامكو السعودية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعاً 2.44 بالمائة، وهي أكبر مكاسب للسوق منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مضيفاً 193.23 نقطة إلى رصيده، قفز بها إلى مستوى 8,098.74 نقطة.

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني، لـ"مباشر": إن تغطية الاكتتاب لسهم أرامكو بهذا الشكل أثبت جدارته، رغم أن الشركة كان أمامها العديد من العقبات في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن نتائج اكتتاب أرامكو النهائية حملت مؤشرات إيجابية وأثبتت قوة الشركة في إدارة الطرح، وذلك بعد نتائج للاكتتاب فاقت التوقعات.

وأضاف الميموني أن السرعة في التخصيص وإيداع الأسهم، والسرعة في إدراج السوق في 11 ديسمبر أعطى عدة مدلولات بالسوق السعودي أهمها أن الشركة ستكون تحت نظر الكثير من الشركات العالمية والمحلية، وأن سهمها سيكون مراقباً في الفترة القادمة بشكل كبير.

كما رجح الميموني أنه سيكون هناك اعادة تقييم للسوق السعودي مما ستعطي سهم أرامكو إيجابية، كما أنها ستكون اضافة لأرامكو وتعطيه دفعة ايجابية.

وتوقع الميموني أن يكون الافتتاح لسهم أرامكو فوق سعر الاكتتاب ثم يحصل ضغط بيعي في الأيام الأولى، ثم تراجع تحت سعر الاكتتاب فترة وبعدها ربما يعود إلى الارتفاع.

وتوقع الميموني أن يكون هناك إقبال من الصناديق التي لم تأخذ كفايتها من الاكتتاب، خاصة مع دخول سهم أرامكو في 16 ديسمبر الجاري في ام اس سي اي.

ورجح الميموني دخول سيولة كبيرة على سابك؛ فهناك محفزات كبيرة على سابك منها أسعار النفط والمشاريع التي من المتوقع أن تتبلور نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل.

ومن جانبه، توقع المحلل بأسواق المال على الجعفري لـ"مباشر"، أن يشهد السوق محاولة لتوفير بعض السيولة من جانب المتداولين لامكانية الشراء في سهم أرامكو بداية من جلسة الأربعاء المقبل، مضيفاً أن التأثير الأكبر سيكون في يوم إدراج أرامكو والذي من المتوقع أن يشهد وقتها تداولات تاريخية بالسوق السعودي في أول يومين، إضافة إلى أنه سيتم إدراجه في 17 ديسمبر الجاري ضمن المؤشرات الناشئة

وقالت مؤسسة "فوتسي راسل" و"إم أس سي آي" في بيانات منفصلة سابقة، إنهما ستضمان شركة أرامكو إلى المؤشرات الناشئة، بمجرد طرحها دون الانتظار للمراجعة.

وتوقع خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" أن يكون انضمام سهم أرامكو إلى مؤشري تاسي و"إم إس سي آي" سريعاً.

وتابع: "سيكون هناك إعلان بإغلاق يوم الأربعاء عن قرار إدراج أرامكو في مؤشر "تاسي" وتكون بسعر إغلاق اليوم الخامس للتداول أي إغلاق يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لتنضم أرامكو إلى مؤشر "تاسي يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019".

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ"تداول"، انضمام أرامكو إلى مؤشرات "إم إس سي آي" ما بين 15 – 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رغم أن الترجيحات تذهب إلى تاريخ 16 من الشهر الجاري.

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