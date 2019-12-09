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إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة

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إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة
بند توضيح نوع التعيين تكليف اسم الرئيس التنفيذي سراج عمر سراج جمل تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-04-12 الموافق 2019-12-09 تاريخ مباشرة العمل 1441-04-12 الموافق 2019-12-09 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية وتجدر الاشارة إلى أن الأستاذ/ سراج عمر سراج جمل يشغل منصب مدير المالية في شركة وفا للتأمين منذ يوليو عام 2017 م وله خبرة في إدارة المخاطر والشؤون الإدارية. وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تكساس A & M بمدينة دالاس الأمريكية . إضافة إلى شهادات في التأمين الصحي والتأمين على الحياة والإدخار.

مباشر (اقتصاد)

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