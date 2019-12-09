إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة

بند توضيح نوع التعيين تكليف اسم الرئيس التنفيذي سراج عمر سراج جمل تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-04-12 الموافق 2019-12-09 تاريخ مباشرة العمل 1441-04-12 الموافق 2019-12-09 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية وتجدر الاشارة إلى أن الأستاذ/ سراج عمر سراج جمل يشغل منصب مدير المالية في شركة وفا للتأمين منذ يوليو عام 2017 م وله خبرة في إدارة المخاطر والشؤون الإدارية. وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تكساس A & M بمدينة دالاس الأمريكية . إضافة إلى شهادات في التأمين الصحي والتأمين على الحياة والإدخار.

مباشر (اقتصاد)