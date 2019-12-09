"وفا للتأمين" تسلم المقترح المعدل لإعادة التنظيم المالي إلى المحكمة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، عن تسليم المقترح المعدل لإعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم تسليم المقترح المعدل، أمس الأحد 8 ديسمبر / كانون الأول، وضمن المدة المقررة، وذلك بناءً على تأكيد الأمين المعين من قبل المحكمة.

وأشارت إلى أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث، ولا يمكن تحديد الأثر المالي، بالوقت الحالي.

وأعلنت الشركة، في سبتمبر / أيلول الماضي، عن منحها مدة إضافية مقدارها 150 يوماً، لتقديم مقترح معدل لإعادة التنظيم المالي، يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات والخطوات التي ستتخذها الشركة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثالث من 2018، نحو 93 مليون ريال، تمثل 93 بالمائة من رأس المال البالغ 100 مليون ريال.

ترشيحات:

"وفا للتأمين" توافق على طلب الرئيس التنفيذي بعدم تمديد عقده

"وفا للتأمين" تتوقع موعد نشر نتائج الربع الأول

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

الشؤون البلدية بالسعودية تعتمد تحديث اشتراطات 12 نشاطاً

السعودية ثاني أكبر دول المنطقة استثمارا بالشركات الناشئة حتى 2018

%9.28 ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية

المستثمرون الأجانب المؤهلون يواصلون الشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

وزير: تقدم السعودية بمؤشر التجارة الإلكترونية يعكس نتائج المبادرات