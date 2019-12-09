مجلس إدارة "المتقدمة" يوصي بتوزيع 65 هللة للربع الرابع 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.5 بالمائة بما يعادل 0.65 ريال لكل سهم كأرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2019.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الإثنين أن القيمة الإجمالية للتوزيعات تصل الى 140.7 مليون ريال سعودي، يتم توزيعها على 216.47 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين ستكون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

كما أوضحت أن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للعام 2019م يصل إلى حوالي 557 مليون ريال بواقع 2.70 ريال للسهم، تمثل 27 بالمائة من القيمة الاسمية للأسهم.

وطالبت الشركة المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الإستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

واضاف بيان الشركة أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5 بالمائة عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأعلنت الشركة عن بدء صرف الأرباح النقدية، عن الربع الثالث من 2019م، اعتباراً من يوم الأربعاء 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

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