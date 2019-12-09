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تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن عزمها شراء أسهمها

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تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن عزمها شراء أسهمها تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن عزمها شراء أسهمها
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة [العادية] والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. تاريخ موافقة مجلس الإدارة 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية. عدد الأسهم المقرر شرائها 73333333 فئة الأسهم أسهم عادية طريقة تمويل عملية الشراء يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تحتفظ الشركة حاليا بعدد [206,780] سهماً من أسهمها العادية بنسبة [0.0003] % كأسهم خزينة الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية ستطرح هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لطلب موافقتها على عملية الشراء، وكما سيتطلب من الشركة استيفاء كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

احقية التصويت لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

مباشر (اقتصاد)

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