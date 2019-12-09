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المراعي تعلن عن توزيعات الأرباح للعام 2019

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المراعي تعلن عن توزيعات الأرباح للعام 2019 المراعي تعلن عن توزيعات الأرباح للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة المراعي، في اجتماعه أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019م، بواقع 0.85 ريال (85 هللة) لكل سهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن قيمة التوزيعات 850 مليون ريال، يتم توزيعها على مليار سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي ستقر التوزيعات.

كما نوهت إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات الصلة.

وبينت الشركة أنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2019، انخفاض صافي الأرباح 8.47 بالمائة، إلى 581.2 مليون ريال، مقابل نحو 635 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي عقدت اجتماعها، في أبريل / نيسان الماضي، توزيع أرباح نقدية عن العام 2018، بواقع 85 هللة للسهم.

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