المراعي تعلن عن توزيعات الأرباح للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة المراعي، في اجتماعه أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019م، بواقع 0.85 ريال (85 هللة) لكل سهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن قيمة التوزيعات 850 مليون ريال، يتم توزيعها على مليار سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي ستقر التوزيعات.

كما نوهت إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات الصلة.

وبينت الشركة أنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2019، انخفاض صافي الأرباح 8.47 بالمائة، إلى 581.2 مليون ريال، مقابل نحو 635 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي عقدت اجتماعها، في أبريل / نيسان الماضي، توزيع أرباح نقدية عن العام 2018، بواقع 85 هللة للسهم.

ترشيحات:

شركة أبحاث تتوقع تحسن أرباح المراعي مستقبلا

"المراعي" ترفع ملكيتها في "تأصيل" إلى 93.5%

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

السعودية ثاني أكبر دول المنطقة استثمارا بالشركات الناشئة حتى 2018

%9.28 ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية

المستثمرون الأجانب المؤهلون يواصلون الشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

وزير: تقدم السعودية بمؤشر التجارة الإلكترونية يعكس نتائج المبادرات

الشؤون البلدية بالسعودية تعتمد تحديث اشتراطات 12 نشاطاً