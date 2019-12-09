تعلن شركة سبكيم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 9 ديسمبر 2022م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1- المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل

2- الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل

3- المهندس / خالد عبدالله الزامل

4- الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي

5- الأستاذ/ بندر علي مسعودي

6- الأستاذ/ عايض محمد القرني

7- المهندس/ رياض سالم علي أحمد

8- الأستاذ/ سعيد أحمد باسمح

9- الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي

10- الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل

11- الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي

٢. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى تاريخ 9 ديسمبر 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل من داخل المجلس)

2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر (عضو مستقل من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني (عضو مستقل من خارج المجلس)

٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه 16 مايو 2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 ديسمبر 2019م.

٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ 14 أكتوبر 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 ديسمبر 2019م.

٥. الموافقة على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م .

٦. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة